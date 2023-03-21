2023/03/21 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي برشلونة ستناقش في الأسابيع المقبلة إعادة ليونيل ميسي إلى “كامب نو”، مع وجود حلول فعلية لمسألة اللعب المالي النظيف في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدة خيارات على طاولة برشلونة لإعادة ميسي لـ”كامب نو” المركز الخبري الوطني.

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