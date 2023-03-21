الشبكي: قانون النفط والغاز سيفرض سلطة الإقليم على مناطق تابعة لنينوى

2023/03/21 | 23:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب السابق، عن محافظة نينوى محمد الشبكي، ان تشريع قانون النفط والغاز وتطبيقه سيمنح الإقليم سلطة على مناطق تابعة لمحافظة نينوى، لافتا الى ان هذه المناطق تحتوي على حقول نفطية تخضع لسلطة الإقليم.

وقال الشبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المشكلة لاتكمن في تشريع قانون النفط والغاز ولكن المشكلة ان بعض المناطق التابعة لمحافظة نينوى يطبق فيها مشروع يهدف الى تكريدها من خلال مدارس الاكراد فضلا عن نينوى لديها حقول نفطية يجري استخراج النفط منها من قبل حكومة الإقليم”.

وأضاف ان “تطبيق قانون النفط والغاز وضم حقول البترول في نينوى الى الإقليم يعني ان المناطق التي تتواجد فيها تلك الحقول ستكون مناطق تابعة لكردستان، وبالمحصلة فان ذلك يعني تطبيق المادة 140”.

وبين ان “هناك تخوف في مناطق سهل نينوى وسنجار من قانون النفط والغاز، خصوصا ان بعض المناطق ستنضم بصورة غير مباشرة الى الإقليم في حال تطبيق هذا القانون على الرغم من كونها مناطق تابعة لمحافظة نينوى”.

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