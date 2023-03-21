تحذير سياسي من ارتفاع حدة التوترات حول قانون الانتخابات

2023/03/21 | 23:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس مركز رفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، من ارتفاع حدة التوترات بين الأطراف السياسية حول قانون الانتخابات، لافتا الى ان البلاد قد تعود الى المربع الأول في حال عدم الوصول الى صيغة توافقية حول القانون.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المرجعية الدينية سبق وان اكدت على ضرورة إيجاد قانون انتخابات يليق ويحافظ على أصوات الناخبين، خصوصا ان قانون الانتخابات السابق الذي أجريت عليه انتخابات 4 دورات برلمانية، لم يكن منصفا للمرشحين”.

وأضاف ان “التوترات حول قانون الانتخابات قد تزداد خلال الفترة المقبلة بسبب وجود خلافات بين مختلف الأطراف داخل العملية السياسية وخارجها، وخصوصا مايتعلق بالقاسم الانتخابي سانت ليغو”.

وحذر الجبوري من عودة البلاد للمربع الأول في حال عدم الوصول الى تفاهمات حول قانون الانتخابات بين جميع الأطراف السياسية خصوصا ان المرجعية الدينية قد أعلنت موقفها من القانون المذكور”.

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