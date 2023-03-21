غضب في الولايات المتحدة بعد استخدام مشاهد من قصف العراق ونسبها لحرب اوكرانيا

2023/03/21 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أثارت مجموعة من المنصات الإعلامية الأجنبية والأمريكية، موجة من ردود الأفعال الغاضبة والساخرة بعد نشرها مقاطع فيديو للقصف الأمريكي على بغداد مدعية انها عمليات قصف تقوم بها الطائرات الروسية على مناطق ماهولة بالسكان في أوكرانيا.

وبينت منصة سنوبس الامريكية المعنية بمكافحة الشائعات اليوم الثلاثاء بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر المنصات الأوروبية والأمريكية وتظهر عمليات قصف على مناطق سكنية، تعود في الواقع الى عمليات القصف الأمريكي التي استهدفت بغداد عام 2003، وليست في أوكرانيا.

وأشارت المنصة الى، ان "المقطع الذي انتشر بشكل خاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حاول استخدام بشاعة القصف الأمريكي على المناطق الماهولة بالسكان في العراق كوسيلة لاتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين".

وأكدت، ان "المقطع انتشر بالتزامن مع الذكرى العشرين للغزو الأمريكي على العراق".

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