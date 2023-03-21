كركوك تعطل الدوام الرسمي الاربعاء بمناسبة نوروز

2023/03/21 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، تعطيل دوام مدارس المحافظة غداً الأربعاء.

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبمناسبة أعياد نوروز، سيتم تعطيل الدوام بكافة المدارس للدراسات (الابتدائية والثانوية) بعموم المحافظة وليوم غداً الأربعاء".

وكانت محافظة صلاح الدين، وجهت مساء اليوم بتعطيل الدوام الرسمي في قضاء طوزخورماتو ليومي الأربعاء والخميس بمناسبة أعياد نوروز باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية.

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