2023/03/21 | 23:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر عبدالستار: ربط العراق بتركيا طوليا يعني الصدام في المنطقة | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: geTq3-DUV50
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر عبدالستار: ربط العراق بتركيا طوليا يعني الصدام في المنطقة | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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