2023/03/21 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p2xuZwDyTuQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العائلات العراقية تحتفل بعيد نوروز في حدائق العاصمة | تقرير محمد جبار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العائلات العراقية تحتفل بعيد نوروز في حدائق العاصمة | تقرير محمد جبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).