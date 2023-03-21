زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب أفغانستان وباكستان

2023/03/21 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند ليل الثلاثاء، مثيرا الخوف لدى السكان.

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