مصر.. الأهلي يعلن سماح الجهات الأمنية لهذا العدد من الجماهير لحضور مباراة الهلال السوداني

2023/03/22 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الأهلي المصري، الثلاثاء، سماح الجهات الأمنية في البلاد بحضور 50 ألف مشجعا لمباراة "المارد الأحمر" ونظيره الهلال السوداني، على أرض استاد القاهرة.

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