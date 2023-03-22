المخابرات العراقية تطيح بكبير مزوري “داعش” في عملية نوعية

2023/03/22 | 00:15 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن تمكن جهاز المخابرات من اعتقال المسؤول عن تزوير المستمسكات الثبوتية العراقية وإرسالها لعناصر داعش في الخارج.وذكرت الخلية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: جهاز المخابرات الوطني العراقي وبعملية نوعية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة يطيح بأحد عناصر داعش والمسؤول عن تزوير المستمسكات الثبوتية العراقية […]

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