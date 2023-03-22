مناكفات وزير الدفاع ومستشاره تتصاعد.. رد جديد من السعيدي وتهديد بـ

2023/03/22 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مستشار وزير الدفاع لشؤون مجلس النواب المقال، صلاح السعيدي، عزمه مقاضاة المكتب الإعلامي لوزير الدفاع.

وقال السعيدي في منشور على صفحته في الفيسبوك :"عندما شغلت منصب المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب طيلة السنين الماضية تعاملت مع 521 نائبا سابقا وحاليا ومع خمسة وزراء للدفاع حيث كان عملي معهم شفافا وبشهادة جميع النواب لم يكن أحداً منهم قد سجل تحفظ على الأداء معهم بدليل وجهت لي عشرات كتب الشكر والتقدير بدءا من رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان وأغلب النواب حيث كنت عونا لألاف الجرحى وعوائل الشهداء عكس ما جاء ببيان المكتب الإعلامي لوزير الدفاع".

وأضاف "سأقاضي المكتب الإعلامي لوزير الدفاع على ما جاء في بيانهم من أكاذيب وافتراءات لا تمت بصلة لأخلاقيات الأعلام وسمعة المؤسسة العسكرية، لغرض تشويه سمعة الرجال الوطنيين والنظيفة أيديهم تاركين خلفهم الفساد والفاسدين" حسب قوله.

وكان وزير الدفاع ثابت العباسي كشف، الثلاثاء، حقيقة طلب اعفاء مستشاره، مؤكدا أنه تمت إقالته.

وقال إعلام الدفاع في بيان سابق اليوم تلقته (بغداد اليوم) إنه "في اطار متابعات الدفاع ثابت العباسي ومراقبته لاداء المكلفين بالعمل في عدد من الملفات الخاصة بالوزارة، فقد تم تاشير خلل وملاحظات عديدة بحق المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب صلاح السعيدي، وكذلك ورود العديد من الشكاوى من اعضاء مجلس النواب ومن قبل عدد من موظفي وزارة الدفاع والمواطنين مما يعكس الاستغلال السيء للمنصب المكلف به" وفقاً للبيان.

وأضاف، أن العباسي "وجه بإقالة صلاح السعيدي، من منصبه ونستغرب من قيامه بنشر طلب اعفائه بعد علمه بأمر إقالته في محاولة منه لايهام وتضليل الرأي العام عن اخفاقه بالعمل المناط به" مؤكدا "حرص وزير الدفاع على إدارة المؤسسة العسكرية بكل حزم والوقوف بوجه كل من يحاول ان يسيء الى سمعة هذه المؤسسة بالقول او الفعل وان السيد العباسي لن يتوانى في إقالة من يثبت تقصيره بالعمل وكذلك إحالة الفاسدين للنزاهة والقضاء".

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