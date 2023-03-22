مقتل امرأة وإصابة شخص باطلاق نار في بغداد

2023/03/22 | 00:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل امرأة وإصابة شخص باطلاق نار في بغداد.

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