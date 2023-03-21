تداعيات أزمة البنوك العالمية على مصر والمغرب وتونس

2023/03/22 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الاضطرابات في البنوك الأميركية والأنظمة المصرفية الأوروبية في مزيد من الضغوط على الدول الناشئة المتعثرة، خاصة فيما يتعلق بالاقتراض وسداد الديون، بينما تستعد خمسة من أكبر اقتصادات إفريقيا لرفع أسعار الفائدة.

وتأتي مصر والمغرب وتونس من الدول العربية التي وصفتهم وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الثلاثاء، بأنهم من الأسواق الناشئة الضعيفة التي تعتبر الأكثر تضررا من أزمة البنوك الدولية، والتي من المتوقع أنها ستتخلف عن سداد ديونها، وكذلك سترفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، خلال الأسبوعين القادمين

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