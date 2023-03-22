مقتل “عشرينية” وإصابة سائق تكسي بهجوم مسلح غربي بغداد

2023/03/22 | 00:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل امرأة عشرينية وإصابة سائق تكسي بهجوم مسلح غربي العاصمة بغداد.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “مسحلين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة أجرة تستقلها امرأة تولد ٩٧ ضمن حي الفرات التابعة لمنطقة حي الجهاد، ما أسفر عن مقتل المرأة في الحال، وإصابة السائق بجروح، فيما […]

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