تعيين كيليان مبابي قائدا لمنتخب فرنسا.. والمدرب يوضح السبب

2023/03/22 | 00:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان، تعيين اللاعب الشاب كيليان مبابي قائدا للمنتخب الوطني، في المرحلة المقبلة.

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