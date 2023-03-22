النفط النيابية تعلن المباشرة بدراسة قانون جدلي مهم للغاية

2023/03/22 | 01:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بدراسة قانون النفط والغاز وتحديد الملاحظات.المختصر المفيد..



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وقال عضو اللجنة، علي المشكور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”على الرغم من عدم ارسال الحكومة لقانون النفط والغاز حتى الان الا اننا ومع اعلان الحكومة اقرار هذا القانون ضمن المنهاج الوزاري، باشرنا باللجنة في دراسة القانون وتحديد الملاحظات والنقاط الخلافية والامور العالقة”.واوضح المشكور، ان :”الدراسة جاءت بغية تمييع جميع المعوقات بما لا يضر اي طرف من الاطراف او اي محافظة من المحافظات”.وبعد سنوات من الخلافات المستمرة بين المركز والاقليم توهجت شعلة التقارب بين الطرفين لحسم قانون النفط والغاز الذي اخذ امدا طويلا من الاهمال بفعل الاختلاف على كيفية ادارة الثروة النفطية، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى اقليم كردستان.من جانبه، اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد، ان الاتفاق السياسي العام الذي قاده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان ذهب بالخطوة الاولى بالاتفاق على شكل قانون الموازنة، بعدها مباشرة سيتم العمل على تشريع قانون النفط والغاز وهو احد النقاط الخلافية التي تم رفع الاشكالية عنها.

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