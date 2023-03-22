توضيح من شرطة الديوانية بعد سماع صوت غريب في الشامية

2023/03/22 | 01:36 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشامية (الديوانية) 964 طمأنت قيادة شرطة الديوانية سكان قضاء الشامية، بعد سماعهم أصوات غريبة في مدينتهم، قبل أن تؤكد الشرطة أن ذلك عائد إلى صيانة في أنبوب غاز.نود أن نطمئن أهالي قضاء الشامية الكرام بأن الأصوات القوية التي ظهرت في الجو قبل لحظات تعود إلى صيانة في أنبوب الغاز، الأمر الذي ولد لدى الأهالي […]

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