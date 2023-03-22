2023/03/22 | 02:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z0TKfLGSrqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ممكن ان يشهد العراق إفلاساً بسبب التعيينات الكثيرة ؟ | برنامج مواقف.. 07700833388 - 07510198188) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ممكن ان يشهد العراق إفلاساً بسبب التعيينات الكثيرة ؟ | برنامج مواقف.. 07700833388 - 07510198188) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).