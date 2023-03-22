2023/03/22 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭,- ‬الزمان‭ ‬ تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬زيادة‭ ‬دفق‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬نهري‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭ ‬الذين‭ ‬ينبعلت‭ ‬من‭ ‬تركيا،‭ ‬لمساعدة‭ ‬العراق‭ ‬المجاور‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجفاف‭.‬ فيما‭ ‬كرر‭ ‬العراق‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لاية‭ ‬جهة‭ ‬استخدام‭ ‬أراضيه‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬عدائية‭ ‬ضد‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تتمركز‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يتعهّد زيادة دفق دجلة والفرات نحو العراق والسوداني يؤكد التعاون الأمني مع تركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان يتعهّد زيادة دفق دجلة والفرات نحو العراق والسوداني يؤكد التعاون الأمني مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).