مركز‭ ‬العاصمة

2023/03/22 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬وظيفة‭ ‬حصرية‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬المدينة”‭ ‬في‭ ‬العواصم‭ ‬والمدن‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ذلك‭ ‬انَّ‭ ‬الوظائف‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬كنّا،‭ ‬فقط،‭ ‬نجدها‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬المدن‭ ‬بتنا‭ ‬اليوم‭ ‬نراها‭ ‬متعددة‭ ‬ومتوزعة‭ ‬ومتوافرة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثين‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬عاصمة،‭ ‬وربّما‭ ‬بعدد‭ ‬الاحياء‭ ‬الكبيرة‭.‬ مركز‭ ‬المدينة‭ ‬بات‭ ‬إشارة‭ ‬رمزية‭ […]

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