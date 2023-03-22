2023/03/22 | 02:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم تعد هناك وظيفة حصرية لما يسمى «مركز المدينة” في العواصم والمدن الكبيرة في العالم، ذلك انَّ الوظائف الأساسية التي كنّا، فقط، نجدها قبل عقود متمركزة في مراكز المدن بتنا اليوم نراها متعددة ومتوزعة ومتوافرة في أكثر من عشرين أو ثلاثين منطقة من أية عاصمة، وربّما بعدد الاحياء الكبيرة.
مركز المدينة بات إشارة رمزية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز العاصمة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مركز المدينة بات إشارة رمزية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز العاصمة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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