2023/03/22 | 02:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض-(أ ف ب) – بغداد -الزمان أعلنت السعودية ومصر وفلسطين والكويت والامارات وقطر والبحرين الثلاثاء أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.
وكذلك اعلن الوقف السني ان الخميس هو غرة شهر الصيام المبارك .
فيما لم يعلن الوقف الشيعي ذلك ودعا الى رؤية الهلال يوم الأربعاء .
وقالت تقارير عن مكتب المرجع الاعلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية ودول اسلامية: الخميس أول رمضان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكذلك اعلن الوقف السني ان الخميس هو غرة شهر الصيام المبارك .
فيما لم يعلن الوقف الشيعي ذلك ودعا الى رؤية الهلال يوم الأربعاء .
وقالت تقارير عن مكتب المرجع الاعلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية ودول اسلامية: الخميس أول رمضان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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