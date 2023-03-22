السعودية ودول اسلامية: الخميس أول رمضان

2023/03/22 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬وفلسطين‭ ‬والكويت‭ ‬والامارات‭ ‬وقطر‭ ‬والبحرين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬وكذلك‭ ‬اعلن‭ ‬الوقف‭ ‬السني‭ ‬ان‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬غرة‭ ‬شهر‭ ‬الصيام‭ ‬المبارك‭ .‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬الوقف‭ ‬الشيعي‭ ‬ذلك‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬رؤية‭ ‬الهلال‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ .‬وقالت‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬المرجع‭ ‬الاعلى‭ […]

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