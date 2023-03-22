إيران توضح موقفها من اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

2023/03/22 | 02:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الثلاثاء، إن بلاده ترحب بالاتفاق حول تبادل الأسرى في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

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