"بحسن نية".. جونسون يعترف بتضليل البرلمان البريطاني

2023/03/22 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بأنه ضلل برلمان بلاده بشأن الحفلات التي كان يقيمها في مقر رئاسة الحكومة 10 داونينغ ستريت، حينما كان في منصبه خلال فترات الإغلاق والحظر بسبب فيروس كورونا.

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