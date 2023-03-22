رئيس الجمهورية يصل إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر المياه

2023/03/22 | 03:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر المياه.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “هذه الزيارة تأتي استجابة للدعوة الرسمية التي تلقاها فخامته من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال مؤتمر نيويورك للمياه الذي تنظمه الأمم المتحدة من ٢٢- ٢٤ […]

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