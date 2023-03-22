كندا تخلصت اليوم من تراكم طلبات جوازات السفر

2023/03/22 | 03:53 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة العائلات، كارينا غولد، اليوم أن الحكومة الفيدرالية تخلصت تماما من تراكم طلبات جوازات السفر التي تسببت في تأخيرات كبيرة العام الماضي.كما أعلنت أن الحكومة تطلق أداة رقمية جديدة تسمح للكنديين بالتحقق من حالة تطبيق Service Canada عبر الإنترنت.ويأتي هذا بعد أن قالت غولد في أواخر يناير إن التراكم تم القضاء عليه […]

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