بعثة يابانية تكتشف

2023/03/22 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اكتشاف جزيئات عضوية في العينات التي جمعتها بعثة هايابوسا 2 اليابانية من الكويكب القريب من الأرض ريوجو، وفقا لدراسة أعدها عدد من العلماء اليابانيين ونشرتها شبكة CNN.

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