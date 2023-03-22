البنتاغون يسرع إيصال

2023/03/22 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإنكليزية متواضعة لكن بلهجة واثقة، أكد أحد الجنود الأوكرانيين أنه ورفاقه، باتوا جاهزين للعودة إلى ساحة المعركة.وهذا الجندي ضمن خمسة وستين جنديا أوكرانيا تركوا الصفوف الأمامية للحرب الدائرة في بلادهم، في يناير الماضي، ليلتحقوا بدورة تدريبية على تشغيل وصيانة بطاريات باتريوت، وذلك تحت إشراف الجيش الأميركي في قاعدة "فورت سيل" العسكرية بولاية أوكلاهوما الأميركية.

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