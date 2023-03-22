مصر.. زلزال بقوة 4 درجات يهز شمال أسوان.. ومعهد

2023/03/22 | 05:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، الأربعاء، إن زلزالا متوسطا بقوة 4 درجات وقع على بعد 17 كيلومترا شمال شرق أسوان لكن لم يسفر عن أي خسائر.

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