رئيس البنك الدولي يدعو الصين إلى مساعدة الدول الفقيرة في ديونها

2023/03/22 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس البنك الدولي المنتهية ولايته، ديفيد مالباس، الصين إلى أن تلعب دورا أكثر فاعلية ونشاطا في مناقشات إعادة الهيكلة للدول النامية التي تعاني من أزمة ديون، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.

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