مرصد: 57 بالمائة فقط من التونسيين يحصلون على مياه ذات جودة

2023/03/22 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد التونسي للمياه أن 57 بالمئة فقط من التونسيين يحصلون على مياه ذات جودة، وفق معطيات وزارة الفلاحة والشركة المحلية لاستغلال وتوزيع المياه.

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