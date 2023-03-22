السعودية.. فيديو رد فعل مجندات بعد تخرجهن يثير تفاعلا

2023/03/22 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لردة فعل مجندات بعد تخرجهن من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للنساء بكلية الملك فهد الأمنية بالسعودية.

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