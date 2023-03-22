توضيح أمني بشأن طبيعة الاصوات

2023/03/22 | 09:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن طبيعة الاصوات التي ظهرت في المحافظة.

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