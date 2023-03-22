2023/03/22 | 09:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: vm5HJhvsVVs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالكي: يجب أن تكون الف،ـ،صائ،ـ،ل المسـ،ـلحة تحت امرة رئيس الوزراء | اخبار التاسعة 2023/3/22) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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