دعاوى قضائية ضد

2023/03/22 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضد شركة "ميتا" تتهمها فيها بـ"غض الطرف" عن أنشطة تتم عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لها وترتبط بجرائم إتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسياً.

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