النفط يقلص مكاسبه على مدار يومين

2023/03/22 | 09:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

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