مؤشرات الأسواق الآسيوية تصعد بهدوء مع ترقب لقرار الفيدرالي

2023/03/22 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت الأسهم الآسيوية واستقرت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية في تداول هادئ قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الذي طال انتظاره، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ارتفعت الأسهم في الصين واليابان وأستراليا، إلى جانب العقود المستقبلية لمؤشر Euro Stoxx 50، حيث خفت المخاوف بشأن الاستقرار المالي.



ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 2%، مدعوماً بالارتفاع الحاد في أسهم "جيلي أتوموبيل القابضة" بعد أن تجاوزت تقديرات الأرباح.

تحركت عائدات السندات الحكومية الأسترالية والنيوزيلندية للأعلى بينما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية والذي جاء بشكل طفيف بعد ارتفاع يوم الثلاثاء الذي أضاف 19 نقطة أساس إلى عائد العامين و 10 نقاط أساس إلى آجال 10 سنوات.

تشهد أسواق العملات تحركات ضعيفة مع تغير طفيف في مؤشر الدولار.

يشير مزيج ارتفاع أسعار الأسهم وسوق السندات الهادئ على نطاق واسع إلى شهية جديدة للمخاطرة حيث نظر المستثمرون إلى علامات الاستقرار بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية واستحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس".

انقسام بين الرفع والتثبيت

وضع المتداولون احتمالات أكبر بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن أنقسم تقييم السوق بين زيادة وتوقف مؤقت في وقت سابق من الأسبوع.



كان من المقرر أن يصدر المسؤولون في البنك المركزي توقعات محدثة للأسعار للمرة الأولى منذ ديسمبر، لتقديم إرشادات حول ما إذا كانوا لا يزالون يتوقعون أي زيادات إضافية هذا العام.

قالت يوتينغ شاو، محلل الاقتصاد الكلي في "ستيت ستريت غلوبال ماركتس"، في مقابلة مع راديو بلومبرغ: "إن إخفاقات البنوك التي شهدناها حتى الآن هي حالة خاصة".



وتتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.



"بمجرد النظر إلى ما وراء التقلبات الحالية، لا يزال هناك ما يبرر بقاء السياسة التقييدية لفترة أطول قليلاً.".

ارتفع كل سهم في مقياس من الثقل المالي الأميركي يوم الثلاثاء.



وتراجعت أسهم "ريبابليك بنك" بنسبة 9% في تعاملات ما بعد الإغلاق بعد أن قفز السهم بنحو 30% في أفضل يوم له على الإطلاق.



وجاء الارتفاع وسط تفاؤل بشأن خطة جديدة قيد المناقشة لمساعدة البنك الإقليمي.



وقال أشخاص على دراية بالأمر إن المزيد من التدخل لدعم البنك قد يشمل دعم حكومي.

قال نيكولاس كولاس، الشريك المؤسس لـ"داتاتريك للأبحاث": "هناك خلفية لسياسة تسهيل..



التوقعات بتغيير جذري في السياسة النقدية آخذة في التضاؤل".

مخاطر الأزمة المالية

قال كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم الأميركية في "مورغان ستانلي"، مايكل ويلسون،"لم يكن الكثيرون مستعدين للتعبير بوضوح تام عن مخاوف الاستقرار المالي في الأسابيع الماضية..



إن مخاطر حدوث أزمة ائتمانية تتزايد مادياً".

أظهر أحدث استطلاع عالمي أجراه بنك أوف أميركا شمل مديري الصناديق في الفترة من 10 إلى 16 مارس أن حدث ائتماني شامل قد حل محل التضخم العنيد باعتباره الخطر الرئيسي على الأسواق.

في مكان آخر في الأسواق ، قالت السلطة النقدية في هونغ كونغ إن الارتفاع في معدلات الفائدة على التمويل بين البنوك في المدينة كان مدفوعاً بالطلب على العملة المحلية وسط تقلبات السوق واحتياجات ربع السنة، قفزت تكلفة الاقتراض بين عشية وضحاها 253 نقطة أساس إلى 4.14% يوم الثلاثاء، وهو أكبر مكسب لها منذ أن بدأت بلومبرغ تجميع البيانات في عام 2006.

على صعيد السلع، انخفض خام غرب تكساس الوسيط، مقلصاً بعض مكاسب يومي الاثنين والثلاثاء.



فيما قاد قطاع الطاقة المكاسب في الأسهم الأسترالية يوم الأربعاء، حيث دعم القطاع أداء مؤشر S&P 500 يوم الثلاثاء.

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