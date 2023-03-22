2023/03/22 | 09:51 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقام المركز الوطني لعلوم القرآن صباح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز الوطني لعلوم القرآن يقيم المؤتمر الوطني الخامس للعمل القرآني في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الثلاثاء 21 /3 /2023 المؤتمر الوطني الخامس
للعمل القرآني في العراق بالتعاون مع
المجمع العلمي للقرآن الكريم التابع
للعتبة العباسية المقدسة، وعلى قاعة
المؤتمرات في م
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز الوطني لعلوم القرآن يقيم المؤتمر الوطني الخامس للعمل القرآني في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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