المركز الوطني لعلوم القرآن يقيم المؤتمر الوطني الخامس للعمل القرآني في العراق

2023/03/22 | 09:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام المركز الوطني لعلوم القرآن صباح

الثلاثاء 21 /3 /2023 المؤتمر الوطني الخامس

للعمل القرآني في العراق بالتعاون مع

المجمع العلمي للقرآن الكريم التابع

للعتبة العباسية المقدسة، وعلى قاعة

المؤتمرات في م

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