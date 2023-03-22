2023/03/22 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين: منح سلفة 25 مليون للمتقاعد الاصلي حصرا المركز الخبري الوطني.

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