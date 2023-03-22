الهيمص يباشر بمهام نائب محافظ البنك المركزي الجديد

2023/03/22 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني باشر فيصل الهيمص، اليوم الأربعاء، بأداء مهام منصبه الجديد نائباً لمحافظ البنك المركزي، فيما أكد دعمه الكامل لخطط المحافظ، علي العلاق.وذكر المكتب الاعلامي لنائب محافظ البنك المركزي، في بيان تلقاه […]

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