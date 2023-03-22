اعتقال متهم بقتل زوجته وإصابة شخص أخر في بغداد

2023/03/22 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على شخص متهم بقتل امرأة في بغداد.

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