طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وفرص تساقط الأمطار حاضرة

2023/03/22 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما توقعت ارتفاع درجات الحرارة مع فرص لتساقط زخات المطر.

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