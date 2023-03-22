الرافدين: منح سلفة 25 مليون دينار للمتقاعد الاصلي حصراً

2023/03/22 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "منح السلف يكون للمتقاعد الاصيل حصرا على الا يتجاوز عمره 73 عاما وان لا يكون قد تجاوز العمر التأميني المحدد".

وأوضح أن "التقديم على السلفة يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

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