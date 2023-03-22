تيك توك ترد على اتهامات تسريب بيانات الأميركيين للحكومة الصينيج

2023/03/22 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو تشي تشو، إن تطبيق المقاطع المصورة القصيرة المملوك لصينيين لم ولن يشارك بيانات مستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 150 مليونا مع الحكومة الصينية، وذلك وسط تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

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