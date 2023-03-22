منتخبنا الأولمبي يستهل مشواره في بطولة الدوحة الدولية اليوم

2023/03/22 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، مشواره في بطولة الدوحة الدولية مساء اليوم بمواجهة فيتنام.وأنهَى منتخبنا الأولمبيّ تحضيراته، أمس الثلاثاء، حيث أجرى أخر وحدة تدريبية قبل اللقاء في ملاعب جامعةِ قطر بحُضور (25) لاعباً عقب وصول لاعب نادي الشُرطة “عمار غالب” بسبب تأخر استحصالِ سمةِ الدخول إلى دولةِ قطر.وستجري المباراة في تمام […]

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