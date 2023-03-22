نساء البصرة من شنشل مول: نريد المشاركة في المفاوضات الإقليمية حول المناخ

2023/03/22 | 10:12 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنشل مول (البصرة) 964 أطلقت مجموعة من الناشطات في البصرة، الثلاثاء، مبادرة “صوت البيئة أنثى”، لحث المرأة على المساهمة في مجال التوعية البيئية، والمطالبة بدور في المفاوضات حول المناخ في المنطقة والعالم، وذلك خلال مهرجان أُقيم على مسرح “شنشل مول” تخللته عروض موسيقية.التفاصيل: المبادرة أطلقها مركز معلومة للبحث والتطوير، بالتزامن مع أعياد الربيع وعيد […]

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