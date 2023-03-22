بخطوة نادرة.. استدعاء سفير إسرائيل بأمريكا احتجاجا على إلغاء قانون يحظر الاستيطان شمال الضفة

2023/03/22 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة نادرة، استدعي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرتسوغ، إلى وزارة الخارجية بواشنطن، الثلاثاء، احتجاجا على التشريع الذي أقره الكنيست والذي سيسمح بإعادة التوطين في مناطق شمال الضفة الغربية.

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