20 عاما على الغزو الأميركي.. هكذا حصدت آلة الحرب أرواح العراقيين

2023/03/22 | 10:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 عاما كاملة مرت على الغزو الأميركي للعراق فيما يصف مراقبون أنها أكثر السنوات العجاف في تاريخ البلاد، لا سيما مع تقديرات المنظمات الدولية التي تؤكد مقتل ما لا يقل عن نصف مليون عراقي.

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