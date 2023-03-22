الرافدين: منح سلفة 25 مليون للمتقاعد الاصلي حصراً

2023/03/22 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر مصرف الرافدين توضيحا بشأن سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “منح السلف يكون للمتقاعد الاصيل حصرا على الا يتجاوز عمره 73 عاما وان لا يكون قد تجاوز العمر التأميني المحدد”.

واشار الى ان “التقديم على السلفة يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين”.

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