الانبار.. توضيح أمني بشأن سيطرة الصقور خلال شهر رمضان

2023/03/22 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت قيادة عمليات الانبار، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن عمل سيطرة الصقور خلال شهر رمضان المبارك.

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