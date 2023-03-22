العراق نحو تسليم صكوك الانضمام لاتفاقيتي الضمان الاجتماعي الدولية

2023/03/22 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - يشارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي على رأس وفد رسمي في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالعاصمة السويسرية جنيف.ومن المقرر أن يلقي الاسدي كلمة العراق بهذه المناسبة في مقر الامم المتحدة بجنيف، وتسليم صكوك انضمام العراق الى الاتفاقيتين التي صادق عليها العراق في مجال الضمان الاجتماعي: الأولى اتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والثانية في مجال الصحة والسلامة المهنية للعاملين بالبحار.كما ستشمل الاجتماعات لقاءات على هامش المؤتمر تضم المفوض السامي لحقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن رئيس مركز التجارة الدولية.وسيجري السيد الوزير لقاءً مع رئيس منظمة العمل الدولية، تمهيدا لزيارة مرتقبة لخبراء من المنظمة الدولية إلى العراق لبحث، ومعالجة كل المشاكل التي تتعلق بمعايير العمل الدولية

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